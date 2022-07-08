إليك الفرق بين سيروم وزيت الشعر

لكنّ ما تجهلينه ويجهلهنّ أن هذه المستحضرات تتشابه إلى حدّ كبير لدرجة يصعب التفريق بينها. وأبرزها سيروم وزيت الشعر.

زيت الشعر يحتوي بشكلٍ أساسي على الزيوت التي تطبق على الشعر الجاف والمبلّل وتتغلغل بطريقة عميقة داخل خصلات الشعر.



فيغذي الخصلات من العمق ويساهم في معالجة الشعر التالف وكذلك يقوّي جذور الشعر ويمنع تقصّفه وتكسّره.

أمّا سيروم الشعر فتركيبته السائلة تحتوي بشكلٍ أساسي على السيليكون. وعلى عكس الزيت، لا يتغلغل داخل جذور الشعر، بل يشكّل طبقة خارجية عليها.

ويعمل السيروم على زيادة لماعية الشعر وحمايته من الرطوبة ومن حرارة أدوات التصفيف الشعر وأشعّة الشمس.

هذا ويمنع تشابك الشعر وفي الإجمال، هذا المنتج يُطبّق على الشعر الرطب بعد الإستحمام.

