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انت الان تتابع خبر الاصابات تواصل الارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الجمعة الموافق 8 تموز 2022.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المختبرات الصحية سجلت 5031 إصابة جديدة بكورونا فيما تماثلت 1960 حالة للشفاء".
وأضافت، انه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم، فيما تلقى 13301 شخصاً للقاح".
يذكر ان العراق سجل يوم امس 4 حالات وفاة، مع 4774 إصابة بكورونا.