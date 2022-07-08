الاصابات تواصل الارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المختبرات الصحية سجلت 5031 إصابة جديدة بكورونا فيما تماثلت 1960 حالة للشفاء".

وأضافت، انه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم، فيما تلقى 13301 شخصاً للقاح".

يذكر ان العراق سجل يوم امس 4 حالات وفاة، مع 4774 إصابة بكورونا.