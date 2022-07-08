رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن عن ثاني صفقاته خلال ميركاتو 2022

الخليج 365 – رياضة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الجمعة، عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع الجناح البرازيلي، صامويل لينو، قادمًا من جيل فيسينتي البرتغالي، بموجب عقد يمتد إلى غاية 30 يونيو/ حزيران 2027.



ويُعتبر لينو ثاني صفقات أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022، بعدما أعلن النادي الإسباني يوم 6 يوليو الماضي تعاقده مع البلجيكي أكسيل فيتسل في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند.

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه: "يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع لينو، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نادينا وجيل فيسينتي"، وأوضح النادي المُنافس في الدوري الإسباني: "سوف يوقّع المهاجم البرازيلي صاحب الـ22 عامًا على عقد مدته 5 سنوات ليظل في نادينا حتى 2027".

ولم يكشف أتلتيكو مدريد عبر بيانه عن القيمة المالية للصفقة، ولكن وسائل إعلام إسبانية أفادت أن النادي دفع مبلغ 7 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب الذي يُجيد في مركز الجناح الأيسر.

وخلال مسيرته الكروية، خاض لينو 99 مباراة في كل المسابقات، وسجل 26 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.