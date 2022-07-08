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أبو الغيط: أنس جابر فخر للمرأة التونسية والعربية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-08 | 14:44

أبو الغيط: أنس جابر فخر للمرأة التونسية والعربية

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أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بالإنجاز التاريخي الذي حققته لاعب التنس التونسية أنس جابر، أمس الخميس، بتأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون.
وقال أبو الغيط في تغريدة له على "تويتر": "أهنئ اللاعبة التونسية أنس جابر بوصولها إلى الدور النهائى فى دورة ويمبلدون للتنس، متمنيا لها الفوز، إنه إنجاز كبير وفخر للمرأة التونسية والعربية".

وكان العالم العربي، تفاعل مع إنجاز البطلة التونسية التي ستلعب لأول مرة غدا السبت، على لقب بطولة كبرى (جراند سلام) حين تواجه الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا.


وفي رصيد أنس جابر 3 بطولات في تصنيف جمعية اللاعبات المحترفات WTA أولها بطولة برمنجهام التي توجت بها في حزيران، العام الماضي والثانية بطولة مدريد للأساتذة التي أحرزتها في أيار الماضي، والثالثة بطولة برلين في حزيران الماضي.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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