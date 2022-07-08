نائب عن الفتح: ثلاثة ملفات يجب أن تكون ضمن أولويات عمل الحكومة المقبلة

وقال المياحي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون حكومة خدمية ترتكز في أدائها على النهوض بالواقعين الاقتصادي والخدمي للبلد، والتركيز على إعادة هيكلة البنى التحتية للبلد وفرض السيادة".وأضاف المياحي، أن "هناك ثلاثة ملفات مهمة واستراتيجية تمثل أولوية عمل الحكومة المقبلة في حال أرادت أن تكون عند حسن ظن الشعب العراقي"، لافتا الى ان "الملف الاول هو الأمني، والعمل على جدولة انسحاب جميع القوات الاجنبية من العراق".

وتابع ان "الملف الثاني هو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ودعمها بحماية المنتج وتوفير بيئة امنة للعمل وقروض ميسرة".

وأشار إلى أن "الملف الثالث وهو الخدمي من خلال معالجة البنى التحتية والتركيز على حل مشكلتي الكهرباء والمياه".