انت الان تتابع خبر مراقبون: القوى السياسية تتحمل مسؤولية تعطل تشكيل الحكومة‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يحمل مراقبون القوى السياسية مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وتراكم الازمات التي تثقل كاهل المواطن الذي بات يعيش حالة واضحة من اليأس جراء ما يحصل.

لم تشهد عملية تشكيل الحكومة مثل التعقيد الذي تمر به العملية السياسية في الوقت الحالي, رغم ان اغلب الاطراف والقوى تؤكد استمرار الحوارات والمفاوضات بين الفرقاء لفك رموز الغاز هذا التعسر في مسألة اختيار مرشح لتشكيل الحكومة.



يأتي ذلك في وقت تعيش الأوساط الشعبية حالة من اليأس إثر ما يجري من مماطلة في وضع أركان الحكومة الجديدة التي كان ينبغي أن تكون مختلفة عن سابقاتها, وفقاً للوعود الكثيرة التي قدمت لهم, وهي مسؤولية تتحملها القوى والأطراف السياسية جميعا.

وبالحديث عن شكل الحكومة الجديدة يرى متابعون ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة البلاد, خاصة ان البلد يتضمن مشكلات متراكمة منذ سنوات عدة, ومع تغير الحكومات يبقى الحال على ما هو عليه ازمات جديدة تضاف الى القائمة الطويلة دون أي معالجات تخفف الثقل عن كاهل المواطن البسيط.



ويترقب الجميع فسحة الأمل التي يمكن من خلالها ان يوضع الحد للخلافات والصراعات السياسية والمضي بتشكيل الحكومة, حكومة لعلها تكون قادرة على وضع الحلول المنطقية لمشكلات المواطن العديدة.