انت الان تتابع خبر إلى رتبتين أعلى.. توجيه حكومي بترقية هذه المراتب في وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة لمكتب رئيس الوزراء وردت للسومرية نيوز، فقد "وجه الأخير بترقية المراتب الجرحى المنسوبين إلى وزارة الدفاع ممن لديهم نسبة عجز 100% إلى رتبتين أعلى، وذلك استنادا إلى احكام المادة (37/ أولاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010".وأشارت الوثيقة إلى أن "سبب الترقية هو إكراما لتضحيات هولاء الجرحى".