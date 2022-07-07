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إلى رتبتين أعلى.. توجيه حكومي بترقية هذه المراتب في وزارة الدفاع

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة لمكتب رئيس الوزراء وردت للسومرية نيوز، فقد "وجه الأخير بترقية المراتب الجرحى المنسوبين إلى وزارة الدفاع ممن لديهم نسبة عجز 100% إلى رتبتين أعلى، وذلك استنادا إلى احكام المادة (37/ أولاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010".

وأشارت الوثيقة إلى أن "سبب الترقية هو إكراما لتضحيات هولاء الجرحى".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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