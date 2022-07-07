انت الان تتابع خبر ارتفاع بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المختبرات الصحية سجلت 4774 إصابة جديدة بكورونا فيما تماثلت 1570 حالة للشفاء".

وأضافت، انه "تم تسجيل اربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تلقى 15171 شخصا للقاح".



يذكر ان العراق سجل يوم امس حالتي وفاة، مع 4819 إصابة بكورونا.