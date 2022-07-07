لابورتا ينهي الجدل بشأن صفقة ليفاندوفسكي

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: "لا أصدق ما يتردد، هذه المطالب لا تأتي من بايرن ميونخ، أعتقد أنها جاءت من محادثة لتبادل النكات".

وأضاف: "سنحتفل بعيد ميلادنا ال 125 وهناك أندية قليلة لديها مثل هذه المكانة التاريخية".



وأشار لابورتا: "الكل يعلم أننا قدمنا عرضا من أجل ليفاندوفسكي وننتظر رد بايرن ميونخ، أود أن أشكر اللاعب على تفاعله الإيجابي معنا".

وختم لابورتا تصريحاته في هذا الشأن: "أعتقد أن إدارة بايرن ميونخ، تقوم بتقييم العرض، ونحن في انتظار الرد".

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع البافاري في صيف 2023، وتردد أن برشلونة تقدم بعرض لضمه مقابل 40 مليون يورو.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية أن النادي البافاري يطمع في الحصول على أكثر من 50 مليون يورو مقابل بيع النجم البولندي.

