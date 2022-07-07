اخبار العالم / اخبار العراق

لابورتا ينهي الجدل بشأن صفقة ليفاندوفسكي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر لابورتا ينهي الجدل بشأن صفقة ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-07 | 14:38

لابورتا ينهي الجدل بشأن صفقة ليفاندوفسكي

المصدر:

1,683 مشاهدة

انهى رئيس نادي الإسباني خوان لابورتا، اليوم الخميس، الجدل حول تسريبات وسائل الإعلام بشأن الصفقة المحتملة بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي.
وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: "لا أصدق ما يتردد، هذه المطالب لا تأتي من بايرن ميونخ، أعتقد أنها جاءت من محادثة لتبادل النكات".

وأضاف: "سنحتفل بعيد ميلادنا ال 125 وهناك أندية قليلة لديها مثل هذه المكانة التاريخية".


وأشار لابورتا: "الكل يعلم أننا قدمنا عرضا من أجل ليفاندوفسكي وننتظر رد بايرن ميونخ، أود أن أشكر اللاعب على تفاعله الإيجابي معنا".

وختم لابورتا تصريحاته في هذا الشأن: "أعتقد أن إدارة بايرن ميونخ، تقوم بتقييم العرض، ونحن في انتظار الرد".

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع البافاري في صيف 2023، وتردد أن برشلونة تقدم بعرض لضمه مقابل 40 مليون يورو.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية أن النادي البافاري يطمع في الحصول على أكثر من 50 مليون يورو مقابل بيع النجم البولندي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا