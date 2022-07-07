انت الان تتابع خبر تسريبات... 5 شخصيات تتنافس بقوة على رئاسة الوزراء‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التنافس على منصب رئيس الوزراء يبدو انه بدأ مبكرا هذه المرة في ظل حديث عن طرح خمسة اسماء للتنافس على هذا المنصب.

خلف الكواليس؟ الضوء الأخضر لترشيح شخصية خدمية مقبولة لمنصب رئيس الوزراء مفتوح لكن حتى اللحظة لا توافقات على مرشح معين وما يدور حاليا مجرد اسماء تطرح لا اكثر لكن يبدو ان الاطار هذه المرة يبحث عن مرشحِ النوعية لا الكمية والعدد يقال وصل الى خمسة مرشحين بوجوه اغلبها معروفة وهذا ما سيُكشف اكثر ما بعد عطلة العيد ولعل الابرز فيهم النائب الحالي محمد شياع السوداني والاقرب الى المنصب كمرشحٍ غير معلن رسمياً رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي جميع هذه الأسماء لا تتعدى غرف المباحثات ومازالت في طور التسريبات بانتظار ان تحسم القوى الكردية موقفها من مرشح رئاسة الجمهورية الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة في وقت يرى متابعون ان سير الأحداث لن يمضي بسلاسة في ظل أطراف اعلنت انسحابها رسميا من المشهد السياسي لكنها مازالت فعالة على مستوى الشارع الناقم على حكومات التوافق وما نتِج عنها من ترد واضح للأوضاع ونقص حاد في فرص العمل والخدمات.