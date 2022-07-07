انت الان تتابع خبر يتعاطى المخدرات عارياً!.. فضيحة جديدة لنجل الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم رصد الاثنين في مدينة نيويورك، بعد ساعات من الكشف عن الادعاءات الجديدة ضد نجل جو بايدن المضطرب، بحسب صحيفة "The Sun".

وشوهد هانتر وابنته مايسي، البالغة من العمر 21 عاما، جنبا إلى جنب أثناء زيارتهما للمعارض الفنية في مدينة نيويورك، بما في ذلك معرض جورج بيرج.



وشوهد الرجل هانتر البالغ من العمر 52 عاما آخر مرة على شرفة البيت الأبيض في الألعاب النارية يوم 4 يوليو، قبل أيام من ظهور المزاعم الجديدة.

وفي الفيديو، كان نجل الرئيس الأمريكي يتعاطى أدوية مخدرة أثناء وجوده في منتجع صحي بنيوبريبورت، ماساتشوستس، في يناير 2019.

ويمكن رؤيته في البداية وهو يطفو في الماء ويلمس أماكن حساسة من جسمه، بينما يتم تشغيل موسيقى. ثم يغادر المكان لفترة وجيزة ويعود ومعه الأدوية.



وفي نهاية الفيديو، يحدق هانتر بشكل مؤلم في الكاميرا مع الضوء الأخضر الفلوري المنعكس على وجهه الذي دمرته المخدرات.

وقام هانتر بتصوير اللقطات بعد سفره إلى منطقة نورث شور، بالقرب من بوسطن، في محاولة للتروي، وكان والده يرسل له عشرات الآلاف من الدولارات للعلاج.

وكان هانتر يسترشد بالطبيب النفسي الشهير كيث أبلو، وهو يحاول التخلص من إدمانه على الكوكايين. لكن الرسائل النصية والأدلة الأخرى تظهر أنه بدلا من مواجهة شياطينه، استمر هانتر في الانتشاء.