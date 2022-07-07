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انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس خلال أيام العيد – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم، والأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك.
ووفق توقعات الهيئة، التي وردت لـ الخليج 365، فإن الطقس سيشهد اليوم تصاعداً بالغبار، في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية.
وأوضحت، أن طقس السبت المقبل، أول أيام عيد الأضحى، سيكون صحواً ومغبراً في بعض الأماكن من المناطق الثلاث المذكورة آنفاً.
وأدناه جداول الهيئة، التي تتضمن توقعات الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة:
وأوضحت، أن طقس السبت المقبل، أول أيام عيد الأضحى، سيكون صحواً ومغبراً في بعض الأماكن من المناطق الثلاث المذكورة آنفاً.
وأدناه جداول الهيئة، التي تتضمن توقعات الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة: