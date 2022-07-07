الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس خلال أيام العيد – عاجل

ووفق توقعات الهيئة، التي وردت لـ الخليج 365، فإن الطقس سيشهد اليوم تصاعداً بالغبار، في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية.

وأوضحت، أن طقس السبت المقبل، أول أيام عيد الأضحى، سيكون صحواً ومغبراً في بعض الأماكن من المناطق الثلاث المذكورة آنفاً.



وأدناه جداول الهيئة، التي تتضمن توقعات الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة: