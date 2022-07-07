انت الان تتابع خبر تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسعت الأندية إلى حسم قوائمها مبكرا، من أجل التوجه إلى فترة التحضير للموسم الجديد دون التفكير في إدخال لاعبين جدد في وقت متأخر، مما يهدد بتأخر الانسجام.

وبهذه المناسبة أصدر موقع "ترانسفير ماركت" قائمة بأغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم.



وانخفضت المبالغ المدفوعة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، إذ تعتبر صفقتا الأوروغواياني داروين نونيز مع ليفربول ، والفرنسي أوريلين تشواميني مع ريال مدريد ، هما الأغلى في السوق حتى الآن، إذ وصلت قيمتهما بشكل إجمالي إلى 100 مليون يورو (104 ملايين دولار).

وبالعودة إلى الصفقات الأغلى يتصدر البرازيلي نيمار القائمة:

1- البرازيلي نيمار في صفقة انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عام 2017، بـ 222 مليون يورو (231 مليون دولار).



2- الفرنسي كيليان مبابي بـ 180 مليون يورو ( 187 مليون دولار)، إذ انضم للنادي الباريسي، قادما من موناكو، عام 2018.

3- الفرنسي عثمان ديمبلي، بـ 140 مليون يورو (145 مليون دولار)، بعد انتقاله لبرشلونة قادما من بورسيا دورتموند الألماني، عام 2017.

4- البرازيلي فيليبي كوتينيو بـ 135 مليون يورو (140 مليون دولار)، عقب انضمامه لبرشلونة قادما من ليفربول، عام 2017.

5- البرتغالي جواو فيليكس بـ 127 مليون يورو (132 مليون دولار)، إذ انتقل لصفوف أتليتيكو مدريد قادما من بنفيكا، عام 2018.

6- الفرنسي أنطوان غريزمان بـ 120 مليون يورو (125 مليون دولار)، بعد قدومه لبرشلونة من أتليتيكو مدريد، عام 2019.

7- الإنجليزي جاك غريليش بـ 117.5 مليون يورو (121 مليون دولار)، دفعها مانشستر سيتي لاستقدام قائد أستون فيلا السابق عام 2021.

8- البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 117 مليون يورو (121 مليون دولار)،عقب انضمامه ليوفنتوس قادما من ريال مدريد، عام 2018.

9- البلجيكي إدين هازارد بـ 115 مليون يورو (119 مليون دولار)، استقدمه ريال مدريد من نادي تشيلسي في صيف 2019.

10- البلجيكي روميلو لوكاكو بـ 113 مليون يورو (117 مليون دولار) دفعها تشيلسي النادي اللندني إلى إنتر ميلان في 2021.

