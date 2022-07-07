اتفاق نهائي بين تشيلسي وسيتي بشأن ستيرلينغ

كشفت تقارير بريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع مواطنه مانشستر سيتي، بشأن انتقال نجم الأخير، اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، إلى صفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "سيتي والبلوز" قد توصلا إلى اتفاق يقضي بإنهاء الصفقة مقابل مبلغ 52 مليون يورو، وقال المصدر ذاته إن نادي لندن يريد الحصول على خدمات اللاعب الدولي الإنجليزي سريعًا، حتى يتمكن من المشاركة في جولة التحضير التي تسبق الموسم بالولايات المتحدة الأمريكية.