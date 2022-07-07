انت الان تتابع خبر نجاة مدير إعلام وزارة حكومية من محاولة اغتيال في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بنجاة مدير إعلام وزارة البيئة، أمير علي الحسون، من محاوة اغتيال في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين ضربوا مدير إعلام وزارة البيئة امير علي الحسون، وكسّروا زجاج عجلته ليلة أمس خلف وزارة الاسكان ضمن منطقة الصالحية، ثم لاذوا بالفرار".
بعد ذلك، كتب الحسون منشوراً قال فيه: "نحمد الله تعالى الذي نجاني من محاولة اغتيال غادرة.. ونشكر القوات الامنية في الصالحية التي تعاملت مع الحادث الجبان بمهنية عالية".