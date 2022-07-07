نجاة مدير إعلام وزارة حكومية من محاولة اغتيال في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين ضربوا مدير إعلام وزارة البيئة امير علي الحسون، وكسّروا زجاج عجلته ليلة أمس خلف وزارة الاسكان ضمن منطقة الصالحية، ثم لاذوا بالفرار".

بعد ذلك، كتب الحسون منشوراً قال فيه: "نحمد الله تعالى الذي نجاني من محاولة اغتيال غادرة.. ونشكر القوات الامنية في الصالحية التي تعاملت مع الحادث الجبان بمهنية عالية".

