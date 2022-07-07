بعد مصادرة طائرتيه.. ملياردير روسي يقاضي واشنطن

وأوضحت الصحيفة أنه "تم تسجيل ممثلي الشركة كوكلاء أجانب من أجل التعاون مع أبراموفيتش، حيث تطلب وزارة العدل الأمريكية معلومات حول عمله السياسي مع الحكومات الأجنبية والأفراد والكيانات القانونية".

وأشارت إلى أن شركة "كوبري وكيم" هي أول شركة أمريكية تتخذ هذه الخطوة بعد تفاقم الوضع في أوكرانيا.



وقالت الشركة للصحيفة إنهم وافقوا على تمثيل مصالح أبراموفيتش لكون رجل الأعمال "يشارك في مفاوضات السلام والأنشطة الإنسانية" وحل القضايا القانونية ضروري لمواصلة عمله في هذا الاتجاه.