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دولة خليجية تعيد الزامية ارتداء الكمامات في الاماكن العامة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، عن قرار بإلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن وزارة الصحة القطرية قولها في بيان، إنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة".

وأشارت إلى أن "القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية، ومواقع العمل، ووسائل النقل العام، والمساجد، والصالات ، ومراكز التسوق، والمتاجر، ودور العرض السينمائي، وأية أماكن عامة أخرى مغلقة".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد كوفيد 19، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة في الأسابيع القليلة الماضية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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