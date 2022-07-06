دولة خليجية تعيد الزامية ارتداء الكمامات في الاماكن العامة

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد كوفيد 19، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة في الأسابيع القليلة الماضية".

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، عن قرار بإلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

محمد يوسف

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