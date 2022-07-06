رئيس الجمهورية و'ابو مازن' يبحثان الأوضاع الخدمية والإدارية في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، خلال استقباله أمين عام حزب الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري الأوضاع الأمنية والخدمية والإدارية في محافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، أمين عام حزب الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري ومحافظ صلاح الدين وكالة إسماعيل خضير الهلوب".



واضاف البيان انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والخدمية والإدارية في المحافظة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وبذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى أهالي صلاح الدين وبما يحقق الاستقرار والازدهار وتعزيز جهود البناء والإعمار".