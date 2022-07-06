انت الان تتابع خبر مراقبون: الاطار التنسيقي يقترب من الثلثين بشرط...‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اجتماع جديد فيه رسائل وتأكيد .. الاطار التنسيقي يكثف وتيرة لقاءاته لكسب اكبر عدد من الكتل النيابية وضمها تحت غطاء الكتلة الاكبر استعدادا لمرحلة ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

على ليلاه يبحث مسرعا عن حكومة توافقية مرضية مسابقا الزمن باجتماعات ولقاءات مكثفة ..الإطار التنسيقي يقترب من الثلثين تحت عباءة الكتلة الاكبر باغلبية تعتمد وبحسب مراقبين على توسيع رقعة تحالفاته وتحديدا مع الديمقراطي الكردستاني والسيادة من جهة والمستقلين من جهة اخرى



ووفقا لمقاعد النواب البدلاء اضافة الى سير المفاوضات مع بقية الكتل النيابية، يرى متابعون ان الاطار زاد ثقله النيابي من حيث الإعداد وحقق منطقيا ما تسمى بالكتلة الاكبر لحين الإعلان عنها رسميا والتي ستمنحه رخصة القيادة لتشكيل حكومة تجمع اغلب الاطراف دون تهميش او اقصاء طرف على حساب الطرف الآخر

اريحية الثلثين التي ستمكن الإطار من تجاوز عقدة التعطيل تحققت ام مازالت مجرد تصريحات إعلامية لا أكثر .. هذا ما ستجيب عليه جلسات البرلمان ما بعد عطلة عيد الاضحى وفقا للمعطيات .