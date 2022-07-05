إخماد ثلاثة حرائق داخل بساتين في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إخماد ثلاثة حرائق داخل بساتين في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان، "اخمدت فرقنا في مركز المحاويل حادث حريق اندلع ببستان في منطقة البو علوان وتمنع توسع النيران وانتشارها إلى البساتين المجاورة والدور السكنية القريبة من موقع الحادث".

وأضاف البيان "اخمدت فرقنا في مركز الكفل حادث حريق اخر اندلع ببستان في قضاء الكفل وتمنع توسعها وانتشارها إلى الدور السكنية المجاورة".

ولفت البيان الى أن "فرقنا في مركز المسيب اخمدت حادث حريق بأرض زراعية وبزل على طريق نسيب - كربلاء وتمنع توسع النيران وانتشارها إلى البساتين المجاورة"، مؤكداً "عدم وجود اي اضرار بشرية في جميع تلك الحوادث".