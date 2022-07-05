الناتو يكشف حقيقة عزمه نشر قواعد جديدة

وقال جيوانا بحسب وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء: "نحن لا نفترض أي حضور إضافي في هذين البلدين، ولديهما قوات وطنية كبيرة. وهما قادران على حماية نفسيهما".

وتابع: "في الوقت الحالي لا نخطط لنشر قواعد للناتو في هذين البلدين، لأن لديهما مستوى عاليا من الاستعداد العسكري والاستراتيجي".



يذكر أن وزيري خارجية فنلندا والسويد وقعا مع ممثلي الدول الـ 30 الأعضاء في الناتو البروتوكولين حول انضمامهما إلى الحلف، ومن المتوقع إحالة البروتوكولين إلى برلمانات الدول الأعضاء للمسادقة عليهما. ويتوقع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إتمام هذه العملية خلال شهر تقريبا.