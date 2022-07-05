الحكمة: التنسيقي قادر على تشكيل الحكومة ولكن

وقال السامرائي خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الحكمة لن يشترك بالحكومة"، مضيفاً: "تواجدنا في الاطار لتوحيد الرؤى والكلمة ولم الشمل، وكنا نطمح بتواجد الصدريين أيضاً".وأشار إلى، أن "الاطار لديه فرصة كبيرة بتشكيل الحكومة وهو في مشكلة اذا لم يحقق طموحات المواطن عبر تقديم حكومة خدمات".

وبين، أن "التنسيقي أصبح لديه 170 مقعداً داخل مجلس النواب".

وأكد السامرائي، أنه "لحد الآن لم يطرح اسم داخل اجتماعات الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء".