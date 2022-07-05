انت الان تتابع خبر نائب مستقل: التنسيقي أخلف وعده ولن ندعم مرشحه لرئاسة الوزراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال النائب المستقل، هيثم الفهد، اليوم الثلاثاء، إن الإطار التنسيقي خلف باتفاقه مع النواب المستقلين حول رئاسة الوزراء، فيما أكد أن المستقلين لن يدعموا مرشح الإطار للرئاسة.
وذكر الفهد خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "النواب المستقلين لا زالوا متمسكين بمبادرتهم"، مضيفاً أن "الإطار وبعد أن أصبح الكتلة الأكبر أخلف باتفاقه حول ترشيح شخصية من المستقلين لرئاسة الوزراء".
وفيما شدد على ضرورة "ابعاد الفردية عن قيادة الدولة العراقية"، أكد أهمية عدم اختيار رئيس للجمهورية من المصوتين على انفصال إقليم كردستان عن العراق.
وفيما شدد على ضرورة "ابعاد الفردية عن قيادة الدولة العراقية"، أكد أهمية عدم اختيار رئيس للجمهورية من المصوتين على انفصال إقليم كردستان عن العراق.
وأشار إلى أن 40% من النواب المستقلين سيتحولون إلى المعارضة حال اختيرت شخصية حزبية إلى رئاسة الوزراء.