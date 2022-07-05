الكهرباء تعلن عن إطفاء اضطراري 3 أيام.. 'ستتأثر هذه المناطق'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية توزيع كهرباء النجف، اليوم الثلاثاء، عن إطفاء التيار الكهربائي لمدة 3 أيام، فيما حددت المناطق المتأثرة بذلك.

وقالت المديرية، في تصريح لـ الخليج 365، إن "شبكة نقل الطاقة الكهربائية في محافظة النجف الاشرف ستقوم بأطفاء خطوط (نجف400-كوفه1-2) جهد132ك ف لمدة ثلاثة ايام 2022/7/6و2022/7/7و2022/7/9 من الساعه الثالثه فجرا ولغاية الساعه التاسعة صباحا".



وعزت السبب إلى "ربط محطة المطحنة الجديدة"، مشيرة إلى أن "هذه المناطق (قضاء الكوفة - ناحيتي العباسية والحرية - حي السلام - حي الجامعة - حي العسكري - حي الامير - حي العدالة - حي الاسكان والاشتراكي - حي الفرات) ستتأثر بتجهيز الطاقة الكهربائية".

