ساحة الترحيب الكبرى.. الكمارك تبدء بتوحيد الاجراءات الكمركية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اجتماعا عقد اليوم في مقر الهيئة ترأسه المدير العام الحقوقي شاكر محمود الزبيدي مع مدراء اقسام المقر العام ومدراء المناطق الكمركية وجه خلاله بتشكيل لجنة مختصة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم(٩٠) لسنة ٢٠٢٠ ، وصدور موافقة وزير المالية ".واضافت ان "الزبيدي أكد على اهمية هذا القرار ، حيث بين انه سيقضي على البيروقراطية في العمل بعد توحيد اربعة مراكز كمركية وجعلها مركز كمركي واحد اطلق عليه (ساحة الترحيب الكبرى ) و ستكون له انعكاسات ايجابية على البنى التحتية وتوحيد الأجراءات الألكترونية مع وزارة النقل / شركة الموانيء العراقية ".

واشارت الهية الى انه "شدد على اتباع السياقات الأدارية الصحيحة و تطبيقها بأفضل صورة فيما حث مدراء المناطق الكمركية على النهوض بدوائرهم للوصول الى الغاية المنشوده نحو تحقيق الأستدامة والتطور في كافة جوانب العمل الكمركي".

