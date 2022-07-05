التربية تفتح باب التقديم للدراسة في الكلية التربوية (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365،، انه " تعلن وزارة التربية عن فتح باب التقديم للراغبين بالدراسة في الكلية التربوية المفتوحة في جميع مراكزها للعام الدراسي (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣).

واشارت الى ان "موعد انتهاء التقديم يُحدد من قبل عميد الكلية ".