هل استهدف النازحين؟.. الكشف عن تفاصيل القصف التركي في مخمور – عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القصف استهدف منازل سكنية، عبارة عن خيم، تسكنها العوائل الايزيدية".

وأضاف، أن "القصف لم يتسبب بإصابات حتى الآن، والأضرار التي حصلت مادية فقط"، مشيراً إلى أن "العملية نُفذت بطائرتين مسيرتين".



وحسب بيان مكافحة الإرهاب في كردستان، فإن "طائرات الجيش التركي قصفت اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 الساعة 12:30 ظهراً مقراً لـ PKK في مخيم مخمور"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الأضرار الحياتية والمادية".