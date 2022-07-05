انت الان تتابع خبر بينها عراقية.. 10 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

سجلت عدة مدن عربية، اليوم الثلاثاء، أعلى 10 درجات حرارة في العالم،، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.

