برشلونة يضحي لرحيل لاعبه إلى توتنهام

وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية أن النادي الإنجليزي رفض دفع راتب لينجليت بالكامل وأن برشلونة وافق على دفع 15% من راتبه لإتمام الإعارة.

وكان لينجليت قد حضر الإثنين لمنشآت البارسا للخضوع للكشف الطبي والمشاركة في المران الأول للفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز، رغم أن لديه إذن من النادي للتفاوض على الرحيل.



وكان تشافي قد صرح في نهاية الموسم الماضي أنه لا يعتمد على لينجليت في المستقبل إزاء العدد الكبير من المدافعين الذين يمتلكهم الفريق وفي مقدمتهم جيرارد بيكيه وأراوخو وإريك جارسيا إضافة وكريستنسن.

وكان لينجليت 27 عاما قد انتقل لبرشلونة في صيف 2018 قادما من إشبيلية وجدد بعدها بعامين عقده مع النادي حتى صيف 2026.