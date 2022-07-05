شخص يلتهم عشرات الشطائر من 'هوت دوغ' في زمن قياسي

وتنظم هذه البطولة سنويا في كوني آيلاند بنيويورك بيوم عيد الاستقلال الأميركي.

وحقق تشيسنت فوزه الخامس عشر في هذا الحدث، لكنه عجز في مسابقة الاثنين عن تحقيق الرقم القياسي الذي سجله سنة 2020 عندما التهم 76 شطيرة "هوت دوغ" كاملة في عشر دقائق.



وقدم الرجل اعتذاره للجمهور، مؤكدا لهم أن أداءه سيكون أفضل في العام المقبل، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأشار تشيسنت إلى أنه يتدرب من خلال تناول "الهوت دوغ" باستمرار بالإضافة إلى مشاركته أسبوعيا تقريبا بمسابقات أكل تتمحور على هذه الشطيرة الأميركية الشهيرة.

وأكد أنه سيمتنع عن تناول الطعام ليوم كامل بعد مشاركته في المسابقة.