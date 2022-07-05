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الواقع الصحي... الإهمال يفاقم من معاناة الفقراء

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بغداد - ياسين صفوان - الواقع الصحي .. الإهمال يفاقم من معاناة الفقراء

الواقع الصحي اتخذ منحدراً مريراً من المشاكل 

غالبية المستشفيات والمنشآت الصحية شيّدت قبل 40 عاماً

لم تخضع المستشفيات خلال أعوام طويلة لأية عمليات تأهيل 


الفساد الإداري وصل الى المستشفيات نتيجةً لضعفِ الرقابة 

الواقع السياسي انعكس سلبا على الواقع الصحي

الشكاوى من الإهمال باتت كأنها شعار المستشفيات كافة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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