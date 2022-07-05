الشكاوى من الإهمال باتت كأنها شعار المستشفيات كافة

الواقع السياسي انعكس سلبا على الواقع الصحي

الفساد الإداري وصل الى المستشفيات نتيجةً لضعفِ الرقابة

لم تخضع المستشفيات خلال أعوام طويلة لأية عمليات تأهيل

غالبية المستشفيات والمنشآت الصحية شيّدت قبل 40 عاماً

الواقع الصحي اتخذ منحدراً مريراً من المشاكل

بغداد - ياسين صفوان - الواقع الصحي .. الإهمال يفاقم من معاناة الفقراء

انت الان تتابع خبر الواقع الصحي... الإهمال يفاقم من معاناة الفقراء والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية