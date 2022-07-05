انت الان تتابع خبر الواقع الصحي... الإهمال يفاقم من معاناة الفقراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الواقع الصحي .. الإهمال يفاقم من معاناة الفقراء
لم تخضع المستشفيات خلال أعوام طويلة لأية عمليات تأهيل
الفساد الإداري وصل الى المستشفيات نتيجةً لضعفِ الرقابة
الشكاوى من الإهمال باتت كأنها شعار المستشفيات كافة
الواقع الصحي اتخذ منحدراً مريراً من المشاكل
غالبية المستشفيات والمنشآت الصحية شيّدت قبل 40 عاماً
لم تخضع المستشفيات خلال أعوام طويلة لأية عمليات تأهيل
الفساد الإداري وصل الى المستشفيات نتيجةً لضعفِ الرقابة
الواقع السياسي انعكس سلبا على الواقع الصحي
الشكاوى من الإهمال باتت كأنها شعار المستشفيات كافة