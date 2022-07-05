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شاب يغرق في نهر الديوانية والشرطة النهرية تكشف السبب

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- الديوانية
أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر الديوانية، أسفل جسر الفرات، حيث كان يسبح.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وحدة الغوص التابعة للشرطة النهرية في الديوانية، وحال تلقيها نداء من عمليات الشرطة انتقلت إلى محل الحادث وتمكنت من انتشال غريق يبلغ من العمر 16 عاما".

وأضاف البيان، أن الغريق "كان يسبح لوحده في نهر الديوانية أسفل جسر الفرات، لذا نهيب بأولياء الأمور الانتباه ومنع أولادهم من الذهاب إلى الأنهار والبحيرات والمستنقعات المائية حفاظا على أرواحهم وحياتهم".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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