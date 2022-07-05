فتاة عراقية مقابل مليوني دينار في بغداد.. فما القصة؟

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت وزارة الداخية، اليوم الثلاثاء، القبض القبض على ثلاثة متهمين يرومون بيع فتاة مقابل مبلغ من المال قدره (مليوني دينار) بالعاصمة بغداد في مشهد يعيد إلى الأذهان سوق النخاسة الداعشي، الذي بيعت فيه الفتيات حيث تتعرّض كثير من الفتيات العراقيات في مناطق عراقية مختلفة لخطر تجارة البشر.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يرومون بيع فتاة مقابل مبلغ من المال قدره (مليوني دينار)".

واضاف البيان، انه "تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وتصديقها قضائيا بالاعتراف وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٦) من قانون الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل".

وبشكل متسارع وتحت مسمّيات عدة، أخذت شبكات الاتجار بالبشر تستشري في العراق، حتى بات ما يعرف بـ"تجارة البضاعة الناعمة" ظاهرة خطيرة تهدد العراقيين وسط عجز حكومي يثبته تنامي معدلات الظاهرة في البلاد.