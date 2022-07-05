التربية تغلق صفوف المتفوقين في المدارس الاعتيادية

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أغلقت وزارة التربية صفوف المتفوقين ضمن المدارس الاعتيادية للعام الدراسي الحالي، فيما طالب أولياء أمور بتوسيع الرقعة الجغرافية لمدارس المتفوقين.



وقالت مديرية تربية الكرخ الأولى للصحيفة الرسمية، إن "قرار الإغلاق جاء بسبب أن أغلب المدارس لا تحمل أوامر إدارية خاصة بفتح صفوف المتفوقين، فضلاً عن قلة الملاكات التدريسية، اذ يحتاج كل صف إلى ثمانية مدرسين إضافيين اختصاص"، مبيناً أن "قبول طلبة المناطق التي شملت مدارسها بإغلاق صف المتفوقين، سيكون ضمن المدارس الأخرى بحسب توزيعها بين المناطق المجاورة".

من جانبه بين مدير مدرسة المتفوقين الأولى للبنين التابعة لتربية الكرخ الأولى مزهر عبد الله محمد، للصحيفة أن "القبول بالمدرسة والتي ستجرى اختبارات القبول للمتقدمين فيها في الـ 22 من آب المقبل سيكون بحسب طاقتها الاستيعابية"، مشيراً إلى حاجة المناطق المجاورة لتوسيع دائرة القبول فيها لاستقطاب الناجحين وتوزيعهم بين المدارس بشكل متساوٍ وعدم الضغط على بقية المدارس في عدد الطلبة حفاظاً على رصانتها العلمية".

وفي الشأن نفسه، دعا أولياء أمور من مناطق المنصور واليرموك والإسكان والعدل، الجهات المختصة، بفتح مدارس أو صفوف في مناطقهم لاستقطاب أولادهم الناجحين بمعدلات جيدة لا تقل عن 95 بالمئة ممن يرغبون بالتقديم إلى مدارس المتفوقين، لاسيما أن أغلب مناطقهم لاتتوفر فيها مدارس للمتفوقين أو أي صفوف لها بنظيرتها الاعتيادية، خاصة وأن أغلب الأسر تتخوف من إرسال بناتهن إلى مناطق بعيدة عن سكنها.