شرطة بغداد تعلن اعتقال متهمين بممارسة 'لعب القمار'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال عدد المتهمين بممارسة "لعب القمار".

وقالت الشرطة في بيان، إن "تشكيلات قيادة شرطة بغداد أفواج الطوارئ وسرية سوات ومراكز الشرطة باشرت بمداهمة الأماكن المشبوهة وصالات لعب القمار والدمبلة والمراهنات وسط العاصمة باشراف قائد شرطة بغداد شخصياً".

وأضافت أنه "تم القبض على عدد من المتهمين والمشتبه بهم بممارسة لعب القمار وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".