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الكشف عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحصن النازيين الأوكرانيين في مدارس بمناطق دونيتسك ومقاطعة أوديسا وتلغيمهم مداخلها وإعداد نقاط قنص وإطلاق للنار فيها، وتفخيخهم الجسور في مقاطعة سومي.
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف اليوم الاثنين: "في شيربينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، في المدرسة رقم 21 بشارع دزيرجينسكي، جهز القوميون الأوكرانيون مواقع لإطلاق النار ونقاط قنص، ولغموا المسارات المودية إلى المبنى، فيما السكان لم يتم إخطارهم عن عمد بهذا الأمر".

كما أشار ميزينتسيف إلى أن الجيش الأوكراني وقوات الدفاع الإقليمي يتمركزون في المدرسة رقم 25 في أوديسا، حيث نشروا المدفعية والمعدات العسكرية الثقيلة في مكان قريب.

وقال: "في أوديسا بالمدرسة رقم 25 بشارع الأكاديمي فيلاتوف، تم نشر قوات أوكرانية وقوات من الدفاع الإقليمي، ومعدات ثقيلة ومدفعية في المنطقة المجاورة مباشرة للمدرسة".

وحذر ميزينتسيف من نية النازيين الأوكرانيين تفجير الجسور في منطقة سومي عبر نهر كريغا، لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية مزعومة، مشيرا إلى أنه "وفق السيناريو المعهود، ستتم تغطية ذلك بشكل واسع في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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