انت الان تتابع خبر الساعدي: المستقلون لن يعطوا الشرعية لأي حكومة توافقية دولياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب المستقل علي الساعدي، الاثنين، أن المستقلين لن يعطوا الشرعية لأي حكومة توافقية أمام المجتمع الدولي.