انت الان تتابع خبر الساعدي: المستقلون لن يعطوا الشرعية لأي حكومة توافقية دولياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب المستقل علي الساعدي، الاثنين، أن المستقلين لن يعطوا الشرعية لأي حكومة توافقية أمام المجتمع الدولي.
وقال الساعدي في بيان، "إننا ندرس كافة الخيارات القانونية مع حلفائنا لعرقلة تمرير مرشحين لحكومة توافقية بتدخلات خارجية"، معتبراً أن "تهميش دور المعارضة النيابية مخالفة لتطلعات الشعب العراقي".
وأضاف "لن نعطي الشرعية المدنية والشعبية أمام المجتمع الدولي لأي حكومة توافقية ناتجة عن معادلة سياسية غير مستقرة داخلياً التي خاض معها أبناء شعبنا تجارب مريرة أذاقهتم الويلات والحرمان".