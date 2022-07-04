الملا: انسحاب الصدر انهى الانسداد السياسي

وقال الملا في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية ان "حالة الانسداد السياسي كانت متحققة عند وجود تحالفين وهناك ثلث معطل او ضامن ولكن بعد انسحاب الصدر من البرلمان والتصويت على البدلاء وارتفاع عدد نواب الاطار التنسيقي انتهت حالة الانسداد السياسي".واضاف ان "هناك انهيار في جميع الخدمات بالبلد والخروج منها لا يتم الابوجود برنامج حكومي قادر على انقاذ البلد".

واوضح الملا ان "خط المفاوضات مع الاطار التنسيقي يجري بخطين هي المطالب السلطوية والاستحقاقات، مؤكدا انه "لن تكون هناك سياسة استقصائية وبالعدل يجب ان تأخذ كل كتلة استحقاقها دون اقصاء".

وبين عضو تحالف العزم ان "ما قدمه الصدر من خلال انسحابه من العملية السياسية نموذج من التضحية والايثار لانه رجل ذو مبدأ ضحى بمكتسبات كبيرة من اجل ما يؤمن به".



واشار الى انه "لا وجود لتحالف السيادة والحلبوسي قطع شوطا كبيرا في الاتفاق مع الاطار التنسيقي من اجل الاتفاق على توزيع المناصب".

وتابع الملا: "اعتقد ان كل عاقل يرى انه بعد انسحاب الصدر يجب الذهاب الى انتخابات مبكرة لانه لا يمكن تغييب مكون كبير من المعادلة السياسية وهناك معطيات كثيرة خارجية وداخلية تؤثر على العملية السياسية في العراق".