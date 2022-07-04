الكاظمي يبحث مع البنك الدولي تحديات الطاقة والمناخ

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان بمناسبة انتهاء مهام عمله، وشهد اللقاء استعراض التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجالي إنتاج الطاقة، والتغيّرات المناخية".وثمّن الكاظمي "الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم التوجّهات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، لاسيما حين تكون الاستشارات متّسقة مع الأوضاع العراقية ومتفهمة للخصوصية الاقتصادية العراقية، مشيراً إلى أن الحكومة عاقدة العزم على المُضي في الإصلاحات؛ من أجل توفير سبل معاشية أفضل للشعب العراقي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الجهود الإصلاحية التي تبنتها الحكومة قد بدأت تؤتي ثمارها الملموسة عبر المؤشرات الاقتصادية التي تنشرها المنظمات الدولية، مجدداً ثقته بالمستقبل الاقتصادي الواعد للعراق الذي ستقوده الأجيال الشابة".



بدوره، أعرب رمزي نعمان، عن "تقديره لجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على تنفيذه على الرغم من التحديات الصعبة، وأثنى أيضاً على الجهود العراقية في مجال تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالشراكة مع بقية دول المنطقة الذي يصبّ في النهاية بالمصلحة العراقية".