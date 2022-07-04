خلال عملية تفتيش.. انفجار عبوة ناسفة في ديالى يوقع ثلاث إصابات

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة استهدفت ضابط استخبارات فوج الحشد العشائري ضمن منطقة شروين في ديالى".

وأوضح، أن "الانفجار أسفر عن إصابة ضابط استخبارات فوج الحشد العشائري، واثنين من أفراد الحماية".

