انت الان تتابع خبر خلال عملية تفتيش.. انفجار عبوة ناسفة في ديالى يوقع ثلاث إصابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية تفتيش في محافظة ديالى، أوقع ثلاث إصابات لمنتسبين أمنيين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة استهدفت ضابط استخبارات فوج الحشد العشائري ضمن منطقة شروين في ديالى".
وأوضح، أن "الانفجار أسفر عن إصابة ضابط استخبارات فوج الحشد العشائري، واثنين من أفراد الحماية".
وأوضح، أن "الانفجار أسفر عن إصابة ضابط استخبارات فوج الحشد العشائري، واثنين من أفراد الحماية".