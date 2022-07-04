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خلال عملية تفتيش.. انفجار عبوة ناسفة في ديالى يوقع ثلاث إصابات

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية تفتيش في محافظة ديالى، أوقع ثلاث إصابات لمنتسبين أمنيين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة استهدفت ضابط استخبارات فوج الحشد العشائري ضمن منطقة شروين في ديالى".

وأوضح، أن "الانفجار أسفر عن إصابة ضابط استخبارات فوج الحشد العشائري، واثنين من أفراد الحماية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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