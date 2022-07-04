العثور على جثتي شخصين في كربلاء: وجدا محروقين مع سيارتهما في مقبرة!

وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم العثور على جثتين لشابين قتلا حرقاً في منطقة الحزام الأخضر غربي مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف المصدر، أن "سيارة الشابين وجدت محروقة في مقبرة كربلاء"، لافتا الى ان "الجثتين نقلا الى الطب العدلي".

