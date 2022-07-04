انت الان تتابع خبر العثور على جثتي شخصين في كربلاء: وجدا محروقين مع سيارتهما في مقبرة! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بالعثور على جثتي شابين قتلا حرقاً في محافظة كربلاء، فيما أشار الى ان سيارة الشابين وجدت محروقة في مقبرة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم العثور على جثتين لشابين قتلا حرقاً في منطقة الحزام الأخضر غربي مدينة كربلاء المقدسة".
وأضاف المصدر، أن "سيارة الشابين وجدت محروقة في مقبرة كربلاء"، لافتا الى ان "الجثتين نقلا الى الطب العدلي".
وأضاف المصدر، أن "سيارة الشابين وجدت محروقة في مقبرة كربلاء"، لافتا الى ان "الجثتين نقلا الى الطب العدلي".