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بالفيديو..لاعب برشلونة السابق يتورط بشجار في منتصف مباراة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-04 | 11:08

بالفيديو..لاعب برشلونة السابق يتورط بشجار في منتصف مباراة

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خرجت الأمور عن السيطرة خلال مواجهة أرجنتينوس جونيورز نظيره قرطبة هذا الأسبوع، ولم يتمكن غابي ميليتو مدافع برشلونة السابق من كبح جماح نفسه، لينتهي به الأمر في قبضة الشرطة.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأمور بدأت عند حوالي منتصف المباراة، عندما احتج ميليتو الذي يدرب أرجنتينوس جونيورز على قرار تحكيمي، فكان رد فعل فاكوندو غاريكا، أحد أفراد الطاقم التدريبي لقرطبة منتقدا لميليتو ما أدى إلى اشتباك الاثنين.

ليقرر الحكم سيلفيو تروكو طردهما معا.
ولم يمنع قرار الحكم من إنهاء الخلاف أو إطفاء غليان ميليتو الذي وجه عددا من اللكمات إلى غاريكا، وتمكن عناصر حفظ الأمن أخيرا من الفصل بينهما قبل أن ترافق الشرطة مدافع البلوغرانا السابق خارج الملعب.

ثم اقتيد إلى مركز شرطة محلي للإدلاء بأقواله.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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