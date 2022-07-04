بالفيديو..لاعب برشلونة السابق يتورط بشجار في منتصف مباراة

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأمور بدأت عند حوالي منتصف المباراة، عندما احتج ميليتو الذي يدرب أرجنتينوس جونيورز على قرار تحكيمي، فكان رد فعل فاكوندو غاريكا، أحد أفراد الطاقم التدريبي لقرطبة منتقدا لميليتو ما أدى إلى اشتباك الاثنين.ليقرر الحكم سيلفيو تروكو طردهما معا.ولم يمنع قرار الحكم من إنهاء الخلاف أو إطفاء غليان ميليتو الذي وجه عددا من اللكمات إلى غاريكا، وتمكن عناصر حفظ الأمن أخيرا من الفصل بينهما قبل أن ترافق الشرطة مدافع البلوغرانا السابق خارج الملعب.

ثم اقتيد إلى مركز شرطة محلي للإدلاء بأقواله.