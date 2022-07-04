الكاظمي يوجه محافظة بابل بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، محافظة بابل بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه التي أعدتها وزارة الموارد المائية.



وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الكاظمي "وجه محافظة بابل، بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه التي أعدتها وزارة الموارد المائية؛ لضمان التوزيع العادل للمياه في ظل الشحة المائية".



وأضاف البيان، أن "التوجيه، جاء بناءًا على ما عرضه وزير الموارد المائية بشكل طارئ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2/7/2022".