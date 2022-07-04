العراق يسجل أكثر من 500 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية يوم أمس - عاجل

وقال البدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أعداد حالات الاختنناق بسبب موجة الغبار في جميع المحافظات، بلغت أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة".

وأوضح، أن "جميع حالات الاختناق خرجت بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، من دون تسجيل أي حالة وفاة".

