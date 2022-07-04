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العراق يسجل أكثر من 500 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية يوم أمس - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 500 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت بغداد والمحافظات يوم أمس الأحد.

وقال البدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أعداد حالات الاختنناق بسبب موجة الغبار في جميع المحافظات، بلغت أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة".

وأوضح، أن "جميع حالات الاختناق خرجت بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، من دون تسجيل أي حالة وفاة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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