انت الان تتابع خبر العراق يسجل أكثر من 500 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية يوم أمس - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 500 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت بغداد والمحافظات يوم أمس الأحد.
وقال البدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أعداد حالات الاختنناق بسبب موجة الغبار في جميع المحافظات، بلغت أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة".
وأوضح، أن "جميع حالات الاختناق خرجت بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، من دون تسجيل أي حالة وفاة".