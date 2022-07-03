مقتل عنصرين من الحشد بصد 'تعرض إرهابي' في ديالى

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 62 بالحشد الشعبي تصدت، الاحد، لتعرض ارهابي شنه فلول داعش الارهابي شمال شرق محافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "التصدي تم في نقطة تابعة للواء 62 بالحشد الشعبي في منطقة شروين شمال شرق محافظة ديالى"، مؤكداً "استشهاد منتسبين اثنين بالهيئة".