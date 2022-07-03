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مقتل عنصرين من الحشد بصد 'تعرض إرهابي' في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن مقتل اثنين من عناصره بصد "تعرض إرهابي" في ديالى.
وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 62 بالحشد الشعبي تصدت، الاحد، لتعرض ارهابي شنه فلول داعش الارهابي شمال شرق محافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "التصدي تم في نقطة تابعة للواء 62 بالحشد الشعبي في منطقة شروين شمال شرق محافظة ديالى"، مؤكداً "استشهاد منتسبين اثنين بالهيئة".

 

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بإصابة شخصين من الحشد العشائري؛ نتيجة تعرض شنه عناصر من تنظيم داعش في محافظة ديالى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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