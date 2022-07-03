الصدر يشكل لجنة للاشراف على تنظيم الصلاة الموحدة

وقال مكتب الصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم صلاة الجمعة الموحدة التي ستقام في بغداد - مدينة الصدر".

وكان قد دعا الصدر، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر، وذلك بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.

