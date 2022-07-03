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الصدر يشكل لجنة للاشراف على تنظيم الصلاة الموحدة

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بغداد - ياسين صفوان - شكل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، لجنة للاشراف على تنظيم صلاة الجمعة الموحدة.
وقال مكتب الصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم صلاة الجمعة الموحدة التي ستقام في بغداد - مدينة الصدر".

وكان قد دعا الصدر، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر، وذلك بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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