زاخاروفا: كييف ضيعت اتفاقات مينسك ولن تحصل على مثلها مرة ثانية

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاحد، أن اتفاقات مينسك منحت كييف فرصة الحفاظ على الدولة الأوكرانية، ولن تحصل على مثلها مرة ثانية.

وعلقت زاخاروفا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، بأن "إبرام اتفاقات مينسك جديدة أمر غير مقبول، وبدلا من ذلك يجب على أوكرانيا أن تهزم روسيا: "بالنسبة إلى "اتفاقيات مينسك الجديدة"، يبدو أن تراس لم تعد تحسّ بالعار بسبب جهلها الكامل".



واوضحت زاخروفا: "كانت اتفاقات مينسك فرصة لكييف للحفاظ على الدولة الأوكرانية، زيلينسكي، المنقاد من قبل الغرب، رفض ذلك رفضا قاطعا، ولن يحصل نظام كييف على فرصة ثانية من هذا القبيل".

