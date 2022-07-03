اخبار العالم / اخبار العراق

زاخاروفا: كييف ضيعت اتفاقات مينسك ولن تحصل على مثلها مرة ثانية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر زاخاروفا: كييف ضيعت اتفاقات مينسك ولن تحصل على مثلها مرة ثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاحد، أن اتفاقات مينسك منحت كييف فرصة الحفاظ على الدولة الأوكرانية، ولن تحصل على مثلها مرة ثانية.
وعلقت زاخاروفا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، بأن "إبرام اتفاقات مينسك جديدة أمر غير مقبول، وبدلا من ذلك يجب على أوكرانيا أن تهزم روسيا: "بالنسبة إلى "اتفاقيات مينسك الجديدة"، يبدو أن تراس لم تعد تحسّ بالعار بسبب جهلها الكامل".

واوضحت زاخروفا: "كانت اتفاقات مينسك فرصة لكييف للحفاظ على الدولة الأوكرانية، زيلينسكي، المنقاد من قبل الغرب، رفض ذلك رفضا قاطعا، ولن يحصل نظام كييف على فرصة ثانية من هذا القبيل".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا