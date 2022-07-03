بالصور.. ضحية وتسعة مصابين بحادث 'مروع' غربي العراق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حادث مروري وقع على طريق (عنه - القائم)، بين مركبتين الاولى نوع هونداي ستاركس والثانية نوع هونداي النترا؛ بسبب الاجتياز الخاطئ من قبل سائق المركبة الثانية وعدم تقدير المسافة عند الإجتياز".وبينت، أن "سائق المركبة الثانية يعتبر مقصر وبنسبة ١٠٠٪"، مشيرة إلى أن "الحادث تسبب بوفاة سائق المركبة الثانية، وإصابة (٩) أشخاص من المركبة الأولى".