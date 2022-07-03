الأردن تعلن نتائج التحقيق بحادثة تسرب الغاز السام في العقبة

وقال الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "الفريق أعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات، من بينها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية".كما أعلن رئيس الوزراء الأردني، إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادٍّعاء العام.

وكانت الحكومة الأردنية، قد شكلت فريقا برئاسة وزير الداخلية، مازن الفراية للتحقيق بالحادث، حيث أدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة على بعد 328 كلم جنوب عمان، الاثنين الماضي، إلى مقتل 13 شخصا، بينهم ثمانية أردنيين وإصابة أكثر من 260.

