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دون وفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2364 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 986 حالة للشفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 6854 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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