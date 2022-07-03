دون وفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2364 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 986 حالة للشفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 6854 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

